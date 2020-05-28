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توقعات رسمية: متى يبلغ كورونا "ذروة التفشي" في مصر؟

28
MAY
2020
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الأربعاء، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في مصر ستحل خلال أسبوعين.
 
وجاءت توقعات عوض تاج الدين خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا (في دلتا النيل)، الذى ناقش أحدث الأبحاث العلمية في العالم بمواجهة فيروس كورونا.
 
وتناول عوض تاج الدين خلال الجلسة العلمية الأولي "المستجدات عن كورونا في مصر"، مطالبا بتكاتف كافة المؤسسات للخروج من الأزمة إلي بر الأمان، وفق ما نشر موقع جريدة "الشروق" القاهرية.
 
يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أعلنت، الأربعاء، تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء التفشي في البلاد، وذلك ارتفاعا من 789 إصابة أمس.
 
كما سجلت الوزارة 19 حالة وفاة جديدة اليوم، ارتفاعا من 14 أمس.
 
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 19666 حالة، من بينها 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة".
 
وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس، إذ أعلنت أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض.
 
وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.
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