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الجزائر.. مليون سنتيم جزاء عدم ارتداء الكمامة والحبس لمن لا يدفع الغرامة

26
MAY
2020
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شرعت مصالح الدرك والشرطة في الجزائر، الاثنين، رسميا بتطبيق قرار إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتحرير غرامات بـ10 آلاف سنتيم، على أن تدفع في مدة لا تتجاوز 10 أيام، تحت طائلة السجن.
 
وفي حالة عدم تسديد المخالف لقيمة المخالفة، سيتم إحالة الملف على العدالة وفرض غرامة مالية مضاعفة أي 20 ألف دينار، مع حبس لمدة 3 أيام على الأكثر.
 
وحسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة لـ"الشروق"، فإن المصالح المخولة قانونا تلقت تعليمات بتنفيذ مضمون المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والمتضمن فرض غرامة من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار على كل من لا يرتدي القناع، ويجوز أن يعاقب كذلك بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية.
 
وجاء في المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن ارتداء الكمامات سيكون إجباريا على جميع الأشخاص وفي كل الظروف ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك في الطرق، الأماكن العمومية، أماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية.
 
كما يلزم المرسوم كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور، وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات، بأي شكل من الأشكال، بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.
روسيا اليوم
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