living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"كل رصاصة بإرهابي".. شهادة مجند مصري من "معركة البرث"

26
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف مجند مصري تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي على كمين لقوات الأمن المصرية في منطقة البرث، بشمال سيناء عام 2017، والذي فقد خلاله العقيد أحمد منسي حياته دفاعا عن الموقع.
 
ومع عرض مسلسل "الاختيار" التلفزيوني منذ أول أيام شهر رمضان، الذي تناول قصة منسي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي سيلا من مقاطع الفيديو والصور والمنشورات، التي وثقت حياة الراحل وأعادت تسليط الضوء على بطولاته.
 
وكان منسي قائدا للكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، وتوفي في السابع من يوليو عام 2017، بعد إبداء شجاعة وبطولة نادرين خلال الهجوم الإرهابي.
 
وقال المجند محمد علي حسن، أنه بدأ رحلته مع "المقدم البطل" أحمد منسي عندما حضر معه مختلف عمليات الدهم والاقتحام للبؤر الإرهابية.
 
وأشار، في تصريحات لقناة "صدى البلد" إلى أنه انتقل إلى "البرث" مع المقدم منسي يوم الجمعة 3 رمضان، راويًا تفاصيل الهجوم على الكمين الأمني.
 
وأوضح أن العناصر التكفيرية بدأت في شن الهجوم الساعة الرابعة فجرا، خلال تبديل الورديات مع زملائه، وبدأ الهجوم أثناء خدمته أعلى سطح المبنى مع زميلين، قال أحدهما إن يوم الجمعة يوم التكفيرين وعلينا الاستعداد"، وفق ما نقل موقع جريدة "الشروق".
 
وذكر أن التعامل بدأ وتم تفجير السيارة المفخخة كما شاهد الجميع في المسلسل، لافتًا إلى أنه سقط على جانبه الأيسر، وأفاق بعدها بدقائق قليلة ليجد زملاءه الذين تعاهدوا على التصدي للإرهابين حتى آخر نفس.
 
وأوضح أن القائد الراحل صعد إلى سطح أحد البنايات، حيث كان هناك "تعامل مكثف" وطلقات "ار بي جي" أفقدته واحدة منها الوعي، مؤكدا أن منسي كان يصطاد التكفيرين، بحيث كانت كل طلقة تصيب تكفيري وتقتله.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout