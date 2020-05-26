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تشمل السماح بصلاة الجماعة

26
MAY
2020
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أعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت مبكر، الثلاثاء، تعديلا في أوقات السماح بالتجول، وفق تواريخ محددة في كل المناطق، باستثناء مدينة مكة المكرمة، وكشفت عن موعد السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة، ضمن خطة مفصلة للعودة إلى الحياة الطبيعية.
 
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة على ما يلي:
 
أولًا: ابتداءً من يوم الخميس 28 مايو 2020 حتى نهاية السبت 30 مايو 2020 يتم ما يلي:
 
- تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.
 
- السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة.
 
يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح.
 
- التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.
 
ثانيًا: ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو 2020، حتى نهاية السبت 20 يونيو 2020 يتم ما يلي:
 
- تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
 
ـ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
 
-استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.
 
ـ رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
 
- رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
 
ـ رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.
 
ـ إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح.
 
- استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة  
 
- استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 50 شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.
 
ثالثا: ابتداءً من يوم الأحد 21 يونيو 2020  
 
تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.
 
رابعاً: فيما يخص مدينة مكة المكرمة..
 
يتم تطبيق الإجراءات في البند أولاً ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو 2020 حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو 2020، والبند ثانياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.
 
خامساً: التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.
 
ومن القرارات الأخرى:
 
استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.
 
واستمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.
 
تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.
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