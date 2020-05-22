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تعليقا على الهجوم السيبراني الأخير... رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق: القوات الجوية لا تربح وحدها

22
MAY
2020
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قال رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، إنه ليس بالقوات الجوية وحدها نفوز بالحرب. 
 
نقلت القناة العبرية الـ"السابعة"، أمس الخميس، عن لسان الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أنه 
 
لأكثر من عقد من الزمان، يعلم الإسرائيليون أن الإنترنت هو ساحة جديدة للحرب، وبأن السايبر له حدوده، ينجح تارة، ويفشل تارة أخرى، كما أن القوات الجوية لا تربح وحدها. 
 
وأشار الجنرال يادلين، الذي يرأس حاليا مركز دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، إلى أن القوة السيبرانية الإسرائيلية عصية على إيران، ولكنه أكد أن حروب السايبر ليست حروبا عالمية، وإنما حروب تضاف إلى غيرها من حروب القوات البرية والبحرية والجوية. 
 
يشار إلى أن العشرات من المواقع الإسرائيلية قد تعرضت، أمس الخميس، لهجوم إلكتروني واسع النطاق، غير أنه لم تسجل أضرار في البنية التحتية في إسرائيل.
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الهجوم طال عددا من المواقع، بعضها حكومي، فيما لم يصب أي موقع إسرائيلي لإدارة منشآت حساسة.
 
وقال قسم السايبر الإسرائيلي: إنهم "بدأوا يعالجون المشكلة وتوقيف الهجوم، وأوصوا المتصفحين بالامتناع عن الضغط على روابط بالمواقع التي تعرضت للهجوم".
 
ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن شركة لأمن المعلومات، إن "منظمة من 9 مهاجمين من تركيا وشمال أفريقيا وقطاع غزة، نشطوا منذ الشهر الماضي، في محاولة استهداف مواقع إسرائيلية".
 
ونشر "الهاكرز" على واجهات المواقع التي تم اختراقها، مقاطع فيديو تظهر استهداف وتدمير مدن إسرائيلية بوابل من الصواريخ، مع إرفاق عبارة "استعدوا للمفاجأة الكبرى، وإسرائيل لن تكون موجودة بعد 25 عاما".
 
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن "هجمات سيبرانية واسعة النطاق، استهدفت العديد من مراكز البنية التحتية لإسرائيل“، مضيفة أن "عددا من تلك المراكز أصبح خارج الخدمة".
 
يشار إلى أن منظومة السايبر الإسرائيلية حذرت، قبل أيام، الجهات الرسمية من إمكانية شن هجوم إلكتروني على إسرائيل بمناسبة يوم القدس، الذي تحييه إيران كل عام.
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