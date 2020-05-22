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بالصورة عائلة جمال خاشقجي تعفو عن قاتليه

22
MAY
2020
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أعلن أبناء جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم، وفق ما أعلنه نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه على "تويتر"، في وقت مبكر الجمعة.
 
وكتب صلاح خاشقجي: في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم "وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين".
 
وأضاف: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".
 
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في ديسمبر الماضي عن صدور أحكام ابتدائية بإعدام 5 متهمين في قضية جمال خاشقجي، الذي قتل في أكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول في تركيا.
 
وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في ذات القضية.
 
وأكد شلعان أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين.
 
وكانت النيابة العامة السعودية عقدت 9 جلسات لمحاكمة المتهمين، قبل صدور الأحكام خلال الجلسة العاشرة.
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