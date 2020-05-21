living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا يُفسد فرحة الأردنيين بالعيد ... ويعيد فرض حظر التجول

21
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فرض فيروس كورونا المستجد إيقاعه من جديد على حياة الأردنيين، لا سيما مع اقتراب حلول عيد الفطر، وذلك  بعد أن تحرك المنحى الوبائي صعودا خلال الأيام الماضية، مسجلا أرقاما مرتفعة أقلقت السلطات الطبية وغيرها من الجهات التي تدير أزمة الوباء .
 
وسجل الأردن 23 إصابة خلال الساعات الماضية، وبالرغم من أن الرقم ليس كبيرا، كما يقول المعنيين، لكن المفاجأة أن هذه الإصابات امتدت على رقعة 4 محافظات، وهو ما أثار القلق الذي تصاعد لدرجة القلق والخوف من انتشار الفيروس بشكل يخرج عن إطار السيطرة .
 
وفي التفاصيل التي رواها وزير الصحة الأردني، سعد جابر، توزعت الإصابات على النحو الآتي: حالتان في محافظة المفرق يجري الاستقصاء عن سبب إصابتهما والمخالطين لهما، 7 حالات لسائقي شاحنات على حدود العمري، ومن بينهم 3 أردنيين، ليبلغ عدد الحالات المصابة من سائقي الشاحنات منذ بدء الفحص 113 حالة منهم 47 سائقا أردنيا.
 
كما سجلت - بحسب وزير الصحة - 7 حالات من عائلة واحدة مخالطين لأحد سائقي الشاحنات في منطقة بعمان تم عزلها قبل 4 أيام، وجار الاستقصاء الوبائي عن القاطنين فيها، وحالة مخالطة لإبنها المصاب في السعودية.
 
كما سجل الأردن حالتين من محافظة إربد، أحدهما سائق شاحنة دخل إلى المملكة قبل تطبيق الفحص والحجر الصحي على السائقين.
 
ويتم الآن عزل المنطقة التي يسكن فيها وتتبع مخالطيه، والحالة الثانية مرتبطة بسائق الخناصري، وحالة مخالطة في الزرقاء وهي زوجة أحد المصابين وتعد هذه الحالة من الدرجة الثالثة لمخالطي سائق الخناصري، إضافة إلى 3 حالات من القادمين من خارج المملكة والمحجور عليهم في فنادق العاصمة.
 
وبذلك يرتفع عدد الاصابات منذ بدء ازمة الوباء الى 672 إصابة .
 
ولم تقف خلية أزمة كورونا أمام هذا العدد من الإصابات الذي امتد على مساحة 4 محافظات، مكتوفة الأيدي، فقررت الحكومة الأردنية إعلان حظر تجول شامل لمدة 3 أيام ابتداءا من ليلة الخميس/ الجمعة.
 
ولا يستهدف حظر التجول تنقل أو حركة المواطنين، وفقا للسلطات الطبية، بل يمنع تحرك وانتقال الفيروس بالدرجة الأولى عن طريق منع المصاب من التنقل من مكان الى آخر، كما يهدف الحظر إلى تمكين فرق الاستقصاء الوبائي من إجراء فحوصات مبرمجة وأخرى عشوائية بسهولة ويسر .
 
وللعيد عند الأردنيين طقوس يتم خلالها تبادل السلام والتهاني والتزاور، وهي طقوس تؤدي لانتقال وانتشار الفيروس إذا لم تراعى الإجراءات الاحترازية والوقائية .
 
وسجلت الجهات المختصة ملاحظات كثيرة على عدم احترام إجراءات الوقاية والسلامة خلال الأيام الماضية .
 
ويقول معنيون إن المؤشرات تدل على إن الإجراءات الوقائية والاحترازية لن تُحترم من قبل البعض خلال أيام العيد، حتى وإن كانت هذه النسبة قليلة، لكنها  كفيلة بإعادة الوضع الوبائي إلى مرحلة الانتقال والانتشار، وهو أمر تحاول الجهات المختصة منعه ومحاربته بكافة الاجراءات .
 
ولم يتم الاكتفاء بحظر التجول، بل أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أصدر أمر الدفاع رقم 12 والذي يفرض غرامات مالية مشددة على مخالفي قرارات حظر التجوال، وتراوحت الغرامات ما بين 100 دينار أردني إلى 500 دينار .
 
ولتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم الضرورية، وأيضا مستلزمات العيد، فقد قررت الحكومة أيضا تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين يومي الأربعاء والخميس، حتى الساعة 11 مساءا بتوقيت عمان، بدلا من الساعة 7 مساءا .
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout