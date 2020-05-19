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كيف توفي الملياردير السعودي صالح كامل؟

19
MAY
2020
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كشفت مصادر إعلامية رسمية سعودية، يوم الثلاثاء 19 مايو 2020، عن تفاصيل سبب وفاة الشيخ صالح كامل أحد أبرز رجال الأعمال السعودييين المشهورين في قطاع الإعلام، وذلك خلال الليلة السادسة والعشرين من رمضان.

وأكدت المصادر الرسمية، أن سبب وفاة الشيخ صالح كامل هو أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها، إذ نعاه الآلاف من محبيه والشيوخ في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق القليلة المنصرمة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشيخ صالح كامل لم يكن يعاني في الفترة الماضية، من أية مشاكل صحية، لافتة إلى أنه تعرض إلى سكتة قلبية، أدت إلى وفاته أثناء إقامته في منزله مع عائلته، وفقاً لموقع عكاظ.

وكتب ناشط في موقع تويتر: انتقل إلى رحمة الله رجل الأعمال الشيخ صالح كامل، مضيفا: نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الشيخ صالح كامل من مواليد السعودية سنة 1941، إذ يبلغ من العمر حينما توفي 79 عاما، ولديه العديد من المنشآت الاقتصادية البارزة، منها، شبكة راديو وتلفزيون العرب، مجموعة دلة البركة، وغيرها.

كما أن الشيخ صالح كامل برز في السنوات المنصرمة في الاستثمار بالمجالات الإعلامية عن طريق مؤسسة إي أر تي الشهيرة في عالم الرياضة.

وتوفي الشيخ صالح كامل تاركا خلفه إرثا كبيرا، بعد والده الذي كان يشغل منصب مدير عام ديوان مجلس الوزراء السعودي، علما أن لديه أكثر من زوجة عربية، بالإضافة إلى أولاد، لعل أبرزهم، هديل، صالح.

 

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