الجزائر.. إقالة مدير مستشفى بعد وفاة طبيبة حامل بفيروس كورونا

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أقالت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، مدير مستشفى بشرق البلاد حيث توفيت طبيبة حامل في شهرها الثامن بفيروس كورونا المستجد أثناء ممارسة عملها.

وأثارت وفاة الطبيبة الحامل وفاء بوديسة، تعاطفا وسخطا كبيرين في صفوف الجزائريين بعد نشر خبر رفض مدير مستشفى راس الواد بولاية برج بوعريريج (240 كلم شرق الجزائر)، تسريحها في عطلة استثنائية.

وأكد مصدر بوزارة الصحة في تصريح لـ "أ ف ب"، فضل عدم كشف هويته، خبر إقالة مدير المستشفى كإجراء إداري، مشيرا إلى إمكانية تقديم الملف للقضاء.

وأعلنت ولاية برج بوعريريج عبر صفحتها على فيسبوك قرار وزير الصحة "إنهاء مهام" مدير مستشفى رأس الواد بناء على نتائج التحقيق الذي أمر به بخصوص وفاة السيدة وفاء بوديسة.

جدير بالذكر أن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، توجه يوم السبت إلى عائلة الطبيبة وقدم التعازي، وأعلن فتح تحقيق لكشف أسباب عمل طبيبة حامل في شهرها الثامن بهذا القسم الذي يشكل خطرا عليها وعلى جنينها.