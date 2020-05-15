السلطات الكويتية تتحرك بعد أنباء كسر "محافظ سابق" للحظر في البلاد

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يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي الكويتية أنباء عن قيام "وزير سابق" باختراق حظر التجول، ما دفع بالشرطة الكويتية إلى سرعة التدخل.

وقامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية بتكليف الأمن الجنائي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عما يتم تداوله من أنباء بهذا الشأن.

وأكد الأمن الجنائي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية عما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام شخص "محافظ سابق" بزيارة شخص آخر والالتقاء به في محافظة الديوانية، مخالفا لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية وإجراءات حظر التجول الشامل.

وناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، الجميع التقيد بقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية وإجراءات حظر التجول الشامل، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع من مواطنين ومقيمين، دون استثناء أو تفرقة.