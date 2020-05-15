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سقوط "قرية عراقية" في قبضة تنظيم داعش

15
MAY
2020
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ذكرت مصادر أمنية عراقية، ليل الخميس الجمعة، أن تنظيم داعش الإرهابي سيطر على قرية مبارك في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شمال شرقي بعقوبة مركز المحافظة.
وأفاد مراسلنا بأن عناصر داعش قامت بحرق للمنازل والمحاصيل الزراعية في قرية مبارك في خانقين بعد السيطرة عليها.
 
ووفقا لخلية الإعلام الأمني، قامت عناصر داعش بمهاجمة قرية مبارك سبقه إطلاق نار من قبل قناصين تسبب بإصابة 3 مدنيين من سكان القرية، توفي أحدهم قبل وصوله إلى مستشفى محافظة السليمانية.
 
وأضافت أن أهالي القرية قاموا بالرد على مصادر النيران، بإسناد من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، مشيرة إلى أنه خلال المواجهات قتل مختار القرية.
 
وخلال خروج قوة من لواء 22 بالحشد الشعبي للإسناد، انفجرت عبوة على عجلة همر تابعة للقوة، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.
 
وشهدت مناطق عدة في قضاء خانقين لحوادث أمنية متواصلة منذ نحو 4 سنوات بعد انسحاب البيشمركة من المناطق المتنازع عليها، مما خلف فراغا أمنيا استغله مسلحو داعش لتنفيذ هجماتهم.
 
وفي السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن 4 من قوات الأمن العراقية أصيبوا بمنطقة المزاريح بسامراء في هجوم لداعش.
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