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كورونا "يقتحم" القضاء المصري.. ويسجل إصابات

15
MAY
2020
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أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة المصري، المستشار رضا محمود السيد، الخميس، عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين القضاة وأعضاء النيابة العامة.
 
وأوضح أن عدد حالات الإصابة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، هي 6 حالات 5 منها متواجدة بالمستشفيات وحالة واحدة بالمنزل وجميعها مستقرة.
 
وأضاف أن غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة نادي القضاة المصري تتولى متابعتها منذ الإخطار، ومستمرة في التواصل مع الزملا المصابين.
 
وأعدت مصر خطة من 3 مراحل من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها والتعايش في الفترة القادمة مع فيروس كورونا، الذي أصاب نحو 11 ألف شخص حتى الآن، وأدى إلى وفاة 571 شخصا.
 
وتتضمن مسودة الخطة، التي من المتوقع أن يعتمدها ويعلن عنها مجلس الوزراء خلال أيام قواعد عامة منظمة للمنشآت والجهات العامة والخاصة إضافة إلى قيود صحية شخصية تتعلق بالتطهير والحفاظ على التباعد الاجتماعي مع إعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوميا.
 
وفي وقت سابق، أعلنت مصر تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 10829، فيما تعافت 140 حالة جديدة.
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