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وزير الصحة الجزائري: فرض ارتداء الكمامات بقوة القانون "وارد"

15
MAY
2020
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أشار وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إلى أن فرض وضع الكمامات الواقية بقوة القانون على المواطنين في حال استمرار تفشي وباء كورونا بالجزائر وعدم التحكم فيه، يبقى "أمرا واردا".
 
وعلى هامش مرافقته لوزير السياحة والصناعات والتقليدية والعمل العائلي في زيارة لولاية تيبازة، أوضح بن بوزيد: "في حال تواصل انتشار وباء كوفيد 19، ولم نتحكم فيه، يمكن للجنة العلمية لمتابعة تفشي وانتشار وباء كورونا أن تطلب من السلطات فرض إجبارية ارتداء الكمامة بقوة القانون"، مشيرا إلى أنه يشترط أيضا أن يكون عدد الكمامات المصنوعة "كافٍ بشكل كبير"، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
 
وجدّد وزير الصحة دعوته للمواطنين للتقيّد الصارم بتدابير الوقاية والتطهير والتباعد الاجتماعي وارتداء وسائل الحماية من الفيروس.
 
وأضاف بوزيد: "تبقى جلّ الدراسات تتفق على أن انتقال العدوى يتم عن طريق الفم والهواء لتهاجم جهاز التنفس، لذلك يتوجب وضع الأقنعة الواقية".
          
وتوقع المسؤول الجزائري حاجة البلاد لنحو 10 ملايين كمامة يوميا، مضيفا أن المجلس العلمي المكلف بمتابعة تفشي وانتشار وباء كورونا وافق على الكمامات التي تصنع من جانب الحرفيين على اعتبار أنها كافية لحماية الجمهور شرط التقيد بالتدابير الصحية، في حين أنها ليست موجهة للاستعمال الطبي.
 
جدير بالذكر أن المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، كان قد أعلن الثلاثاء تسجيل 176 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 6067 حالة مؤكدة، فيما سجلت 8 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات الى 515 وفاة.
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