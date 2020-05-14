السودان يعلن حصيلة وفيات وإصابات جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في السودان إلى 1818، والوفيات إلى 90، فيما تبلغ حالات التعافي 198 حالة.

ووفقاً للتقرير الوبائي اليومي، سجلت الخرطوم 120 إصابة، والجزيرة (22)، والقضارف (2)، وسنار (6)، وشمال كردفان (5)، وجنوب دارفور (2).

أما على مستوى الوفيات فقد سجلت 5 وفيات بالخرطوم و3 بالقضارف، ووفاة واحدة شمال دارفور، ومثلها في وسط دارفور.

وأوضحت الوزارة أن الفحص المعملي اليومي تم لـ197 عينة في المعمل القومي "استاك"، كانت 130 منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 73%، كما تم فحص 48 عينة في معمل النيل الأزرق، وكانت 26 منها موجبة للمرة الأولى، بنسبة 65%.

وأكدت الوزارة أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.