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أعلنت وزارة الثقافة التونسية اليوم وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية التونسي الشاذلي القليبي عن عمر ناهز 95 عاما.

توفي اليوم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية التونسي الشاذلي القليبي عن عمر ناهز 95 عاما، على ما أعلنت وزارة الثقافة التونسية. وافادت الوزارة في بيان “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة السيد الشاذلي القليبي أحد رموز الثقافة التونسية، بعد مسيرة عقود من العطاء للساحة الثقافية والفكرية في تونس والعالم”.

وتولى القليبي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلفا للمصري محمود رياض ما بين 1979 و1990. وجرى العرف على ان يكون الأمين العام للجامعة من دولة المقر التي كان كل الأمناء منها منذ تأسيسها العام 1945 باستثناء مرة واحدة فقط تولى فيها القليبي هذا المنصب عقب نقل مقر هذه المنظمة الإقليمية الى تونس إثر توقيع مصر اتفاقية كمب ديفيد مع إسرائيل في العام 1978