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الأردن.. عزل شارعين وبيوت مجاورة لمصابين بكورونا في الزرقاء

13
MAY
2020
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أعلن محافظ الزرقاء حجازي عساف مساء الثلاثاء، عزل شارعين يقيم في أحد منازلهما مصاب بكورونا في منطقة الهاشمية، وقطعة أرض تقع عليها عدة بيوت مجاورة لمصاب بمنطقة بيرين.
 
وأوضح عساف لوكالة "بترا" الأردنية، أن "فرق التقصي الوبائي تقوم بسحب عينات من البيوت المجاورة لبيت مصاب الهاشمية بما يقارب 300 عينة، وكذلك من المواطنين المقيمين في البيوت المجاورة لبيت المصاب بمنطقة بيرين، من أجل فحصها للتأكد من خلوها من الفيروس".
 
من جهته لفت مدير الشؤون الصحية بالزرقاء محمد الطحان، إلى أن "المصاب الثالث الذي أعلن عنه وزير الصحة خلال الإيجاز الصحفي يعمل بمحافظة الزرقاء، لكنه يقيم بمحافظة المفرق".
 
وأشار إلى أن المصاب كان مخالطا لمخالطي سائق منطقة الخناصري في المفرق.
روسيا اليوم
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