تحذير من "كارثة بشرية" في العاصمة العراقية بسبب كورونا

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حذرت خلية الأزمة في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، من "كارثة بشرية" في بغداد، بعد إصابة 71 مواطنا بفيروس كورونا المستجد في العاصمة أمس الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي، في بيان صحفي إن "الموقف الوبائي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا ليوم الثلاثاء وارتفاعها في بغداد لوحدها الى 71 إصابة يعد جرس إنذار خطير للغاية ينذر بكارثة بشرية وصحية في العراق سيما في محافظتي بغداد والبصرة".

وأضاف أن "ارتفاع الأعداد المصابة بالفيروس يعود إلى عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء (الكلي او الجزئي) واستمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين إزاء خطورة الوباء والمتمثلة بعدم الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة ومنع التجمعات وإقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والأماكن المزدحمة".

ودعا الكعبي "الجهات المختصة الى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني سيما في المناطق الموبوء، فضلا عن وجوب التنسيق مع القوات الأمنية للمباشرة بعملية الحجر الصحي المناطقي".