جريمة تهز مصر.. سيدة تقطع العضو الذكري لزوجها في رمضان

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قامت ربة منزل تبلغ من العمر 23 عاما بقطع العضو الذكري لزوجها، بسلاح أبيض بعد تخديره بالشقة سكنهما بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية في مصر، انتقاما منه لتعدد علاقاته النسائية.

وجاء البداية بتلقي قسم شرطة كرموز إخطارا من مستشفى النيل، يفيد وصول الشاب عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري.

وتبين من التحريات قيام زوجته بتخديره وعقب التأكد من فقدانه الوعي قطعت عضوه الذكري باستخدام سكين، حيث تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الزوجة واعترفت في التحقيقات بارتكاب الواقعة.

وأضافت أنها ارتكبت الجريمة بدافع الانتقام من زوجها لتعدد علاقاته النسائية، حيث أمر رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل زوجها.