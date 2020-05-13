دبي تخفف قيود كورونا وتفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق

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قالت وسائل إعلام رسمية في الإمارات إن دبي مركز الأعمال والسياحة في البلاد سمحت بفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق أمام النزلاء وذلك في ظل تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

كانت دبي، وهي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل نيسان الحظر الكامل للتجول وجعلته لمدة ثماني ساعات فقط في الليل وسمحت للمطاعم ومراكز التسوق بفتح أبوابها من جديد بطاقة استيعابية محدودة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء إنه تقرر فتح الحدائق العامة أمام الجمهور مع عدم السماح بأي تجمعات لأكثر من خمسة أفراد. كما سُمح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة فقط أمام النزلاء وفق اشتراطات وقائية صارمة من أهمها التباعد بين الأشخاص.

وسيتم أيضا استئناف رحلات الترام ووسائل النقل البحرية وسيسمح بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة فقط بحيث لا يتعدى عدد الأفراد خمسة. وستظل المساجد ودور السينما والشواطئ العامة والملاهي الليلية مغلقة.

وحذت إمارات أخرى حذو دبي في تخفيف القيود. ففي أبوظبي عاصمة الإمارات استأنفت بعض مراكز التسوق أعمالها كما أعادت إمارة الشارقة فتح مراكز التسوق والمطاعم.

وسجلت الإمارات حتى الآن 19661 إصابة بالفيروس و203 وفيات وهي ثاني أعلى حصيلة للوفيات بين دول الخليج العربية الست. ولا تكشف عن الحصيلة في كل إمارة على حدة.

وعلى غرار دول الخليج العربية الأخرى، كثفت الإمارات الفحص بعد تسارع تفشي المرض بين المهاجرين ذوي الأجور المتدنية الذين يعيشون في مساكن مكدسة.

وأعلنت الإمارات يوم الثلاثاء بدء الفحص المجاني لجميع مواطنيها وللعمالة المنزلية بالإضافة إلى ذوي الإعاقة والحوامل والمقيمين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما.