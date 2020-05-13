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البرلمان المصري يكشف عدد المخالطين للنائبة المصابة بكورونا

13
MAY
2020
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كشف وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، أن 12 نائبًا خالطوا النائبة شيرين فراج، التي تبين أنها مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما أجرت تحاليل وظهرت النتيجة إيجابية.
 
وأكد وهدان أنه سيتم إجراء مسحة "اختبار كورونا" للجميع النواب الذين ثبتت مخالطتهم للنائبة المصابة بكورونا.
 
وأوضح وهدان، في تصريحات على قناة "صدى البلد"، أن النائبة فراج شاركت في لجنة الخطة والموازنة، وقابلت رئيس اللجنة والأعضاء، كما حضرت الجلسة العامة للمجلس.
 
وأشار إلى أن الجلسة العامة المقبلة للبرلمان ستحل يوم الأحد المقبل، مشددا على أنه يتم تعقيم مقر البرلمان بشكل كامل، وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".
 
وطالب وكيل البرلمان المصريين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والحرص على ارتداء الكمامة، مشددا على أنه "يجب أن يكون لدينا وعي كبير بخطورة الأمر".
 
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، شفاء 154 شخصا من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما تم تسجيل 347 حالة جديدة.
 
وبحالات الشفاء الجديدة، يصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في مصر، 2326 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
 
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا بلغ 10093 حالة، من بينها 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.
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