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المغرب يضبط أطنانا من المخدرات ويعتقل شخصين

11
MAY
2020
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أعلنت الشرطة المغربية، الاثنين، ضبط 3 أطنان و500 كيلوغرام من صمغ القنب الهندي في الدار البيضاء غربي البلاد، فضلا عن توقيف شخصين على صلة بالحادث.
 
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، أن المخدرات كانت مخبأة في شاحنة لنقل البضائع قادمة من شمالي المغرب.
 
وأضافت أن الشاحنة أوقفت في إحدى ضواحي الدار البيضاء، عاصمة البلاد الاقتصادية، موضحة أن "عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط 106 رزم بلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان و500 كيلوغرام من المخدرات المعبأة بشكل محكم"، حسبما نقلت "فرانس برس".
 
وتابعت المديرية العامة للأمن الوطني قائلة إن المخدرات كانت "ضمن شحنة من المنتوجات العلفية، كما تم توقيف سائق الشاحنة ومرافقته، وهما من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات".
 
وجاءت هذه العملية بعد أسبوع على ضبط 7 أطنان و200 كيلوغرام من صمغ القنب الهندي في شاحنة في الدار البيضاء "موجهة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية".
 
وضبطت المملكة حوالي 179 طنا من القنب الهندي في عام 2019، وفق أرقام رسمية نشرت حديثا.
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