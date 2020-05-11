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لأول مرة.. تونس تسجل صفر إصابات بكورونا

11
MAY
2020
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قالت وزارة الصحة التونسية، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.
 
ونشرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائمة الولايات التونسية الخالية من الإصابات بكورونا، وهي جندوبة، زغوان، القصرين، سيدي بوزيد وتوزر.
 
وسجلت تونس، التي أعلنت عن أول إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي، 1032 إصابة و45 وفاة بكورونا حتى الآن، فيما تعافى 745 مصابا، ولم يبق سوى 11 حالة في المشافي.
 
وقررت الحكومة التونسية بداية من الأسبوع الماضي، التخفيف تدريجيا من القيود المفروضة لاحتواء الوباء، وذلك في عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى، وأشغال البناء والصناعات الغذائية، إضافة للخدمات الإدارية العامة.
روسيا اليوم
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