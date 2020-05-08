مصر تمدد حظر التجول الليلي حتى نهاية رمضان لاحتواء "كورونا"

A + A -

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن مصر مددت العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان، في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم التشديد على إجراءات وقائية صارمة قبل نهاية شهر رمضان، مع عقوبات لمخالفة الإجراءات على المواطنين والمنشآت.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى مقترحات لاتخاذ إجراءات أشد صرامة وأكثر حزما، منوها إلى أن الأمر ليس مرتبطا بساعات الحظر، ولكن سلوكيات المواطنين خلال الأزمة، وضرورة الحفاظ على الصحة وتطبيق الإجراءات الوقائية.

وكان مدبولي قال إن البلاد ستبدأ في العودة للحياة الطبيعية تدريجيا بعد رمضان.

وخففت مصر القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس، خلال شهر رمضان، وسمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها، وقلصت مدة حظر التجول.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم الأربعاء 7588 حالة، من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.