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"كورونا" يلاحق رئيس البرازيل.. ويقترب بشدة

7
MAY
2020
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قال مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، الأربعاء، إن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس بفيروس كورونا المستجد مما يثير مزيدا من الأسئلة بشأن مدى إمكانية تعرض الرئيس للإصابة بالفيروس.
 
وتابع المكتب في بيان أن باروس (59 عاما) يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.
 
وتابع البيان أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا.
 
والثلاثاء، ارتفع العدد اليومي لوفيات فيروس كورونا في البرازيل ارتفاعا قياسيا، مما يشير إلى أن البلاد لا تزال تخوض معركة شرسة مع الفيروس.
 
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 6935 إصابة جديدة بالفيروس المستجد منذ مساء الاثنين و600 وفاة، حيث بلغت الحصيلة السابقة 474 وفاة وكانت يوم 28 أبريل.
 
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قفز إلى 114715 والوفيات إلى 7921 مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أميركا اللاتينية.
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