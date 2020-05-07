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الجزائر.. اتهام 3 قنوات تلفزيونية ببث برامج تسيء للأعراف الروحية والثقافية

7
MAY
2020
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اتهمت السلطات الجزائرية 3 قنوات تلفزيونية ببث برامج يشكل مضمونها "إساءة للأعراف الاجتماعية والثقافية والروحية" للجزائريين، بناء على شكاوى تقدم بها مشاهدون ضد هذه البرامج.
 
واستدعت السلطات الجزائرية، الأربعاء، مسؤولي 3 قنوات تلفزيونية محلية خاصة، لمساءلتهم بشأن مضامين هذه البرامج التي أثارت غضب المشاهدين خلال شهر رمضان.
 
 وقالت "سلطة ضبط السمعي البصري"، الهيئة الرسمية التي تتولى مراقبة نشاط القنوات الإعلامية في البلاد، في بيان إنها استدعت، بشكل منفصل، مسؤولي قنوات "الجزائرية وان"، و"الهداف" (قناة رياضية)، و"الشروق".
 
وأضافت أنها طلبت من مسؤولي هذه القنوات توضيحات حول الشكاوى التي وصلتها من مواطنين، اعتبروا مضمون برامج تم بثها يشكل "إساءة للأعراف الاجتماعية والثقافية والروحية" للجزائريين.
 
وجاء استدعاء مسؤول قناة "الجزائرية وان"، بسبب بث حلقة من مسلسل محلي عالج موضوع مكانة المرأة المطلقة في المجتمع، بشكل مسيء للسيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما تم وصفها بـ"الهجالة" (كلمة سوقية تحمل معنى النيل من شرف الأرملة)".
 
واعتبرت الهيئة أن كلمة "الهجالة" لها معنى غير أخلاقي في بعض جهات (مناطق) الوطن (الجزائر)".
 
وأعلنت أن مسؤول القناة "التزم بتقديم اعتذار القناة، واستدعاء المنتج وكاتب السيناريو، ووعد أيضا بإنشاء لجنة داخلية مهمتها مراقبة كل البرامج التي تبثها القناة".
 
أما استدعاء مسؤول قناة "الهداف"، فجاء على خلفية قيامها بإعادة بث برنامج للكاميرا الخفية، ورد في إحدى حلقاتها "جملة تمس بمواطني محافظة الجلفة (وسط)".
 
وحسب الهيئة، التزم مسؤول القناة بتقديم اعتذار القناة وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي وصفها بـ"غير المقصودة".
 
بدوره، وعد مسؤول قناة "الشروق" بـ"تقديم اعتذار حول ما جاء في أحد برامجها بشأن موضوع عادات وتقاليد مجتمع الطوارق، والذي شكل مصدرا لاحتجاجات واستنكار مواطني هذه المناطق".
روسيا اليوم
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