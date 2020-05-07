مصر.. ارتفاع حالات الشفاء من كوفيد-19 وتسجيل إصابات جديدة

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن المصابين الجدد بينهم أجنبي.

وأكد مجاهد ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 1815، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم الأربعاء بلغ 7588 حالة، من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وأوضح مجاهد أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وخففت مصر القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس، خلال شهر رمضان، وسمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها، وقلصت مدة حظر التجول.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن البلاد ستبدأ في العودة للحياة الطبيعية تدريجيا بعد رمضان.