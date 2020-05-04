الأسد: سوريا تواجه تحديا إقتصاديا!

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اكد الرئيس السوري بشار الأسد انه ب"التوازي مع التحدي الصحي هناك تحد آخر هو التحدي الاقتصادي الذي تواجهه سوريا بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 9 سنوات وحصار جائر على الشعب، حيث أتت جائحة كورونا لتخلق حالة من الإنغلاق والانكماش الاقتصادي العالمي". وأشار إلى ان "هناك من استغل هذه الجائحة من بعض الجشعين وخلقوا حالة من الاحتكار من أجل تحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطنين عبر رفع الأسعار".



وشدد الأسد على ان "هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للحكومة القيام بها بما يؤثر إيجابيا في حياة المواطن وتأمين حاجياته، وأهمها إيجاد الحلول لفرق أسعار المحاصيل الغذائية المنتجة محليا ما بين المزارع والمواطن"، مشددا على ان "ذلك يمكن أن يحصل في حال كسر الحلقات الوسيطة بينهما، وأن تكون الدولة لاعبا رئيسيا في السوق ما يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وعلى رأسها المؤسسة السورية للتجارة، والتي يجب أن تلعب دور التاجر الأساسي ولكن لصالح المواطن".