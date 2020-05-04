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بعد "شغب" مركز الإيواء.. الخارجية الكويتية تجتمع مع السفير المصري

4
MAY
2020
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تجتمع وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، مع السفير المصري لبحث مسألة تجمهر وتذمر مصريين مخالفين لقانون الإقامة في مركز إيواء بالكويت.
 
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن الاجتماع سيكون بغرض حث الجانب المصري على ضرورة تهدئة الجالية في البلاد وعدم تكرار ماحدث من فوضى.
 
كما ستطالب الخارجية الكويتية السفير المصري بضرورة التوضيح لمخالفي الإقامة من الجالية المصرية بأن استئناف عملية الإجلاء قريبة وستشمل جميع الفئات دون أي تأخير.
 
وتجمهرت مجموعة من المصريين في مركز إيواء مساء أمس الأحد، مطالبين بسرعة إنهاء إجلائهم إلى وطنهم.
 
وقالت الداخلية الكويتية إنه فور حدوث الشغب والفوضي تدخل رجال الأمن، وتمت السيطرة عليهم وضبط عدد منهم وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
 
وحضر ممثلون من السفارة المصرية في الكويت، وأبلغوهم بأن السفارة سوف تبدأ بإعداد جداول رحلات العودة وإجلائهم إلى بلادهم هذا الأسبوع.
 
كما تقدمت السفارة المصرية بإعتذار عما صدر من أعمال شغب من قبل مواطنين مصريين داخل مركز الإيواء الكويتي، وقالت إنها ستتخذ إجراءات جادة لحل هذه المشكلة.
 
من جهتها، قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن اللجنة الوزارية التي اجتمعت مساء أمس الأحد بحثت حالة الشغب التي وقعت في أكثر من مقر إيواء للعمالة المخالفة.
 
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن هناك توجها لقطع الإنترنت عن مقرات الإيواء بعدما ثبت التنسيق بين المحرضين فيها على الشغب في أوقات محددة.
 
وشدد المصدر على أن الأمور تحت السيطرة الكاملة ولا داعي أبدا للقلق، وأن مثل هذه التصرفات متوقعة وسيتم التعامل معها دوما بنفس الحزم.
القبس
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