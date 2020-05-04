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وثيقة للصحة العالمية تكشف "خريطة كورونا" في مصر

4
MAY
2020
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كشفت وثيقة أعدها مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، عن توزيع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المحافظات المصرية حتى أول مايو الجاري.
 
وبحسب وثيقة منظمة الصحة العالمية، التي نقلت عنها مواقع عدة احتلت القاهرة صدارة المحافظات المصرية في الإصابات بفيروس كورونا، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، دمياط، الأقصر، بني سويف، الغربية، أسوان، قنا، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعيلية، السويس.
 
وأكد مسؤولان بمكتب منظمة الصحة العالمية صحة الوثيقة، حسب ما نقل موقع "مصراوي".
 
وجاءت محافظة مطروح في الترتيب الأخير للمحافظات التي سجلت إصابات بكورونا حسب الوثيقة التي لم تتضمن اكتشاف حالة واحدة مصابة في محافظة شمال سيناء، وهي الإصابة التي أعلن عنها الخميس الماضي.
 
وبذلك سجلت جميع محافظات مصر إصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ كانت محافظة شمال سيناء الأخيرة في إعلان الإصابة بالمرض.
 
والأحد، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 272 إصابة جديدة بكورونا، و14 حالة وفاة، في أحدث حصيلة يومية للوباء.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إنه جرى "تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
 
كما أشار إلى تعافي 40 من المصابين وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.
 
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
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