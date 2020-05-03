وسط صراخ النساء... شجار عائلي عنيف بالسيوف... فيديو

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تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق شجار جماعي عنيف، وسط صراخ النساء في أحد شوارع المغرب.

وأوضحت ولاية أمن مدينة فاس بناء على البحث الذي أجرته، أن الأمر يتعلق بخلاف بين جيران، نشب مساء الجمعة، بين أفراد عائلتين بمنطقة "سهب الورد"، وأسفر عن إصابة اثنين من المتورطين فيه بجروح خفيفة، دون أن يتم تسجيل أية شكاوى.

وأعلنت أنها تمكنت من اعتقال 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 50 عاما، تبين أن لهم سوابق إجرامية عديدة، وما يزال البحث جاريا لتوقيف باقي المتورطين بالمشاجرة. وفقا لـ "إرم نيوز".

وستوجه للمتهمين تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها المملكة للحد من انتشار وباء كورونا ، إضافة إلى استخدام العنف باستعمال الأسلحة البيضاء.