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إصابة عامل بكورونا تتسبب بإغلاق مركز تجاري مشهور في مكة

1
MAY
2020
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أغلقت إدارة مركز "نوري" التجاري فرعها في حي الشوقية بمكة المكرمة بسبب إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا.
 
وقال المركز في بيان له أمس الخميس، إنه: "حسب الإجراء المتبع من سلامة الموظفين قبل العمل لسلامتكم وسلامتهم، ومن أحد تلك الإجراءات الاحترازية قياس درجة الحرارة، لوحظ ارتفاع في درجة حرارة أحد العاملين بفرع الشوقية بمكة المكرمة، وتم عزله على الفور احترازياً، والتواصل مع الجهات المختصة التي بدورها قامت بمباشرة البلاغ على الفور".
 
وأضاف أنه: "بعد إجراء الفحوصات تبين إيجابية النتائج، مما استوجب عزل جميع المخالطين كإجراء وقائي وأخذ عينات منهم للتأكد من سلامتهم. وكذلك تم إغلاق المركز حتى الانتهاء من تعقيمه كاملاً من قبل شركة مختصة، وكذلك تم تعقيم سكن الموظفين".
 
وأشارت إدارة المركز إلى استمرار عمل جميع الفروع الأخرى، مقدمة شكرها لوزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة على سرعة تجاوبهم.
 
وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية 22753 ، والوفيات 162، والمتعافين 3163
روسيا اليوم
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