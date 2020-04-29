ما حقيقة كلام مدير اخبار إذاعة دمشق عن الرئيس بري؟!

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بعد ان انتشر تعليق على فيسبوك لمدير الاخبار في إذاعة دمشق أحمد رفعت يوسف جاء فيه:

"نبيه بري في لبنان هو من عتاة الفساد وشريك الحريرية السياسية ومتلازمتها الفساد التي دمرت لبنان تأثرت بها سورية ويخطئ من يعتقد ان بري من حلف المقاومة وهو عبء عليها رغن ان السيد يحاول استثماره كواجهة سياسية".

حتى اتى الرد سريعا، لينفى ما تم نشره:

"أكد مدير الأخبار في إذاعة دمشق أحمد رفعت يوسف، عبر منشور له على صفحته على فيسبوك، أن صفحته تعرضت للاختراق، وقدم اعتذارا عن كل ما تم نشره على الصفحة.

وكتب يوسف على صفحته الشخصية على فيسبوك:

"تم تهكير صفحتي الشخصيه منذ أمس وتم نشر بعض المنشورات على الصفحة وحذف منشورات أخرى قبل أن تتم استعادة الصفحه منذ قليل ونعتذر لأن ما تم نشره لا يعبر عن رأي أي جهة رسمية أو غير رسمية".

يأتي ذلك بعد تداول مواقع إعلامية لمنشور على صفحة الإعلامي السوري نفسه ينتقد فيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري."