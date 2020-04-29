مدير الأقصى: سنفتح أبواب المسجد أمام مئات آلاف الفلسطينيين إذا اقتحمه المستوطنون

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حذر مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني اليوم الثلاثاء إسرائيل، من السماح للمستوطنين بأي اقتحام للمسجد.

وقال الكسواني، إنه "إذا فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باب المغاربة للمستوطنين لمواصلة الاقتحامات، سيتم فتح كل أبواب الأقصى، ولتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك".

من جهته، حمل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وفي تصريح سابق السلطات الإسرائيلية، تداعيات أي اقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

وقال: "إذا ما جرت أي عمليات اقتحام من قبل المستوطنين، سيفتح الأقصى للمصلين أمام عشرات الآلاف".

واقتحمت قوات أمنية إسرائيلية مساء أمس الاثنين، منزل خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، ووجهت له تهديدات على إثر تحذير الشيخ بعدم السماح للمستوطنين باقتحام المسجد.