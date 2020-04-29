الكويت: حلحلة قضية التركيبة السكانية بحاجة إلى 15 عاما

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نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر نيابية، أن الحكومة شرحت العقبات التي تواجه ملف تعديل التركيبة السكانية، مشيرة إلى أن القضية بحاجة إلى 15 عاما لحلحلتها.

وذكرت مصادر حضرت الاجتماع النيابي الذي عقد في مكتب رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن "عدد العمالة المسجلة على قطاعي الزراعة وعمالة المنازل يزيد على مليون ومئة ألف عامل، إضافة إلى نحو 500 ألف عامل مسجلين على قطاع المطاعم".

وبشأن ترحيل العمالة المخالفة التي ترفض الدول استقبالها، أفادت هذه المصادر بأن "الكويت ما زالت تضغط على بعض الدول التي تتعذر بعدم الجاهزية لاستقبال عمالتها، وأن البلاد تتبع كل السبل الممكنة لتذليل العقبات أمام ترحيل العمالة".