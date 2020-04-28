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المغرب يسجل 55 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

28
APRIL
2020
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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية مساء الإثنين رصد 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال 24 ساعة، ليصل عدد المصابين إلى 4120 حالة.
 
وأكد رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، إن عدد المتعافين خلال نفس الفترة بلغ 102، لترتفع حالات الشفاء إلى 659 حالة، في حين توفي شخص واحد مما يرفع إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي في المغرب في 2 مارس الماضي إلى 162 حالة وفاة.
 
وأضاف اليوبي أنه "تمت ملاحظة تناقص الحالات التي تسجل في البؤر الوبائية التي كنا قد أحصيناها"، لكنه أكد على "وجوب الحذر من إعطاء أي دلالة أكبر من حجمها لتغير الأرقام من يوم لآخر، إذ يجب تتبع التطور الزمني للمؤشرات على مدى عدة أيام".
 
ومن جهته قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في مداخلة أمام مجلس النواب إن "الآفاق الاقتصادية للمغرب ستتأثر بالتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، حيث أدى اضطراب سلاسل الإنتاج والتموين على مستوى العالم إلى تضرر مجموعة كبيرة من القطاعات".
 
وقال إن موارد الصندوق الذي أمر العاهل المغربي، الملك محمد السادس بتأسيسه لمكافحة فيروس كورونا "بلغت حتى يوم الجمعة 24 أبريل الحالي، 32 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته 6.2 مليار درهم، منها 2 مليار درهم لوزارة الصحة لشراء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة".
 
ومدد المغرب حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو أيار المقبل بعد أن أنقضت المرحلة الأولى من الطوارئ في 20 أبريل نيسان الحالي.
روسيا اليوم
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