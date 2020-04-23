دولة عربية تخطط لإجراء فحص كورونا لجميع مواطنيها والسكان

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تخطط دولة الإمارات لإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لكافة سكانها من المواطنين والوافدين في وقت تصعد به البلاد من حملتها للقضاء على الوباء بالبلاد مع استمرار إجراءات الإغلاق، التي تتخذها لوقف انتشاره.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي الإماراتي، فريدة الحوسني، في تصريحات تلفزيونية أثناء الإفادة اليومية لمستجدات الوضع اليومي للإصابات بالفيروس إن الحكومة لديها خطة لزيادة معدلات الفحوصات خلال الأيام القليلة المقبلة، لتشمل كل المقيمين على أراضيها في وقت بلغ فيه عدد الإصابات المؤكدة بالبلاد نحو 7265 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 43 حالة وفاة فقط.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، اتخذت الإمارات عدة إجراءات لمواجهة الوباء من بينها عملية تعقيم تقيد الحركة من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

وأغلقت مراكز التسوق أبوابها وفرضت إجراءات وقائية من خلال برنامج للتعقيم الوطني شمل تعقيم الشوارع بصفة يومية خلال ساعات الليل.

وتشير بيانات World Meter التي اطلعت عليها العربية.نت إلى بلوغ عدد الفحوصات التي أجرتها الإمارات حتى الآن نحو 790 ألف فحص بمعدل 80 ألف فحص لكل مليون شخص وهو من بين أعلى المعدلات عالمياً.

وبلغ عدد الحالات المصابة لكل مليون شخص 735 شخصاً فيما بلغ معدل الوفيات لكل مليون شخص أربعة أشخاص فقط.