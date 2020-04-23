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قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا في المغرب

23
APRIL
2020
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أعلنت السلطات الصحية المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 237 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، في تصريح صحفي، بارتفاع العدد العام للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم بواقع 237 حالة، ليصل إلى مستوى إلى 3446 حالة.
 
وأضاف اليوبي أنه تم أيضا رصد 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 149 شخصا، وأشار إلى أن نسبة الفتك بين مجموع الحالات المؤكدة تبلغ 4.3%.
 
وتشير إحصائية الأربعاء إلى ارتفاع في وتيرة زيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المملكة مقارنة مع بيانات الثلاثاء، حيث تم تسجيل 163 مصابا ومتوفيين 2، وذلك بعد أيام من التراجع في كلا المعدلين.
 
ولفت اليوبي إلى أن العدد الأكبر من الإصابات الجديدة يعود لبؤرة واسعة النطاق بمدينة ورزازات حيث سجلت لوحدها 120 مصابا.
 
وذكر المسؤول الصحي أن حصيلة المتعافين ازدادت بواقع 24 شخصا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 417 شخصا.
روسيا اليوم
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