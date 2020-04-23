living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. القبض على شباب وفتاة بتهمة إنشاء أول موقع إباحي مصري

23
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أمرت النيابة المصرية بحبس شباب وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء وإدارة موقع إباحي مصري وتصوير أفلام جنسية وإذاعتها عبر شبكة الإنترنت على غرار المواقع الأجنبية.
 
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث آداب الجيزة حول ضلوع شخص في إنشاء موقع إباحي جنسي على شبكة الإنترنت وتصوير رجل وفتاة أثناء ممارسة الرذيلة ورفع المحتوى الإباحي الخاص بهما على الموقع الإلكتروني وهو عبارة عن مقاطع إباحية كاملة وبأشكال مختلفة.
 
وبتشكيل فريق بحث وتحري أسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وكشفت أن المتهم يستأجر شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة ويقوم بإحضار المتهمين الآخرين إلى شقته وتصوير الأفلام الإباحية ثم رفعها على الموقع الخاص به.
 
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تمكن رجال مباحث آداب الجيزة من ضبط المتهم متلبسا مع فتاة ورجل أثناء قيامهم بتصوير فيلم إباحي، وتم تحريز جميع المقاطع المصورة والبالغ مساحتها 200 غيغابايت فضلا عن تحريز بعض الملابس والأدوات والمعدات المستخدمة في الواقعة.
 
وتبين من التحقيقات أن المتهم الرئيسي قام بإنشاء موقع إباحي وبناء عليه قام باستقطاب الفتيات ومنهم إفريقيات وإقناعهم بتصوير الأفلام الجنسية مع آخرين داخل شقته بمقابل مادي.
 
كما تبين أن المتهم كان يقوم بعرض أجزاء من الأفلام الجنسية على موقعه مجانا والأفلام الكاملة بمبالغ مالية، حيث تحصل المتهم على مكاسب مالية كبيرة من الموقع.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout