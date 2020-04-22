العراق يسجل 28 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن مختبراتها سجلت "28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والمثنى، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 53 حالة"، مؤكدة "فحص 1782 نموذجا في عموم العراق خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشار البيان إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1602، والوفيات 83 حالة، بينما كانت حالات الشفاء 1096".