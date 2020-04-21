"قرار كويتي" بشأن حظر التجول.. وتمديد "عطلة الوزارات"

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أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاثنين تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب انتشار فيروس كورونا إلى نهاية شهر مايو بدلا من 26 أبريل كما كان مقررا من قبل.

وقال المزرم، في بيان تلاه عبر تلفزيون الكويت، إن مجلس الوزراء قرر أيضا تعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ الرابعة عصرا بدلا من الخامسة وتنتهي الثامنة صباحا بدلا من السادسة، وذلك نظرا لقرب حلول شهر رمضان.

من جانبه، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، أن الحكومة ستقدم حزمة مساعدات لكن لن يكون هناك تعويض عن فرص الربح الفائتة نتيجة إجراءات مكافحة كورونا.

واتخذت الكويت إجراءات احترازية صارمة، فور اكتشاف أول حالة إصابة يوم 24 فبراير الماضي، فأوقفت رحلات الطيران وفرضت حظر التجول وفحصت الآلاف ووضعتهم في الحجر الصحي.

كما أعلنت تعطيل الأعمال في 12 مارس، مع استثناء الجهات التي تقدم خدمات أساسية، ثم مددته لاحقا، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.