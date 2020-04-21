living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"قرار كويتي" بشأن حظر التجول.. وتمديد "عطلة الوزارات"

21
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاثنين تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب انتشار فيروس كورونا إلى نهاية شهر مايو بدلا من 26 أبريل كما كان مقررا من قبل.
 
وقال المزرم، في بيان تلاه عبر تلفزيون الكويت، إن مجلس الوزراء قرر أيضا تعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ الرابعة عصرا بدلا من الخامسة وتنتهي الثامنة صباحا بدلا من السادسة، وذلك نظرا لقرب حلول شهر رمضان.
 
من جانبه، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، أن الحكومة ستقدم حزمة مساعدات لكن لن يكون هناك تعويض عن فرص الربح الفائتة نتيجة إجراءات مكافحة كورونا.
 
واتخذت الكويت إجراءات احترازية صارمة، فور اكتشاف أول حالة إصابة يوم 24 فبراير الماضي، فأوقفت رحلات الطيران وفرضت حظر التجول وفحصت الآلاف ووضعتهم في الحجر الصحي.
 
كما أعلنت تعطيل الأعمال في 12 مارس، مع استثناء الجهات التي تقدم خدمات أساسية، ثم مددته لاحقا، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout