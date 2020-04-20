مستشار السيسي: بدأنا علاج كورونا بعقار أفيغان والتجارب انطلقت

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قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية إن البلاد بدأت باستعمال عقار "أفيغان" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح تاج الدين أن "أفيغان" دواء ضد الفيروسات ومستخدم في اليابان منذ 2014، مؤكدا أن التجارب السريرية عليه بدأت في مصر، متمنيا أن يثبت الدواء نتائج إيجابية.

وشدد على أن بروتوكول العلاج المستخدم في مصر لعلاج الوباء من أفضل البروتوكولات المستخدمة للعلاج، معقبا: "نبحث عن كل ما يجد في ملف علاج الكورونا"، منوها بأنه لا يتم استخدام بروتوكول علاج واحد مع كل الحالات المصابة.

وشدد المسؤول المصري على ضروري التزام المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منوها إلى أن القرارات التي أعلنتها الدولة لمنع التجمعات تستهدف حماية المواطن، والحفاظ على صحته.

وتابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منحنى عدد الإصابات بكورونا في مصر مازال في حدود المتوقع، مشيرا إلى أن العلاقة الطردية بين حالات الاصابة والوفيات كلما زادت حالات الإصابة، كلما زادت حالات الوفاة المحتملة.