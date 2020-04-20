الجزائر تكشف سبب زيادة أرقام المتوفين بكورونا

A + A -

كشف وزير الصحة الجزائري أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ارتفع مؤخرا بسبب احتساب كل الأشخاص الذين توفوا بهذا المرض، حتى وإن لم يتم استقبالهم في المستشفيات لتلقي العلاج.

ونقلت مراسلتنا عن عبد الرحمن بن بوزيد قوله "كل الذين توفوا بالوباء نسجلهم، حتى إن لم يتواجدوا بالمستشفيات".

كما أشار الوزير إلى أن معظم الوفيات عند كبار السن راجعة بالدرجة الأولى إلى الأمراض المزمنة كالقلب وغيرها.

وأضاف أن عددا من المصابين تم اكتشاف إصابتهم بـ"كوفيد-19" عن طريق الآشعة "سكانير"، وليس من خلال إجراء الاختبارات الخاصة بالفيروس.

وأكد الوزير أنه سيتم الشروع في إنتاج وسائل الكشف عن كورونا محليا خلال 3 أسابيع.

وأفاد بأن 18 شخصا توفوا من قطاع الصحة بسبب الفيروس، بالإضافة إلى أن 200 شخص من القطاع الطبي تحاليلهم إيجابية.

معلوم أن الجزائر سجلت نحو 2630 إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 375 حالة وفاة.