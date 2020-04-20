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4 مايو.. تونس تتحول من "الحجر العام" إلى "الحجر الموجه"

20
APRIL
2020
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قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن بلاده، ستبدأ الانتقال من الحجر الصحي العام إلى الحجر الصحي الموجه بداية من 4 مايو المقبل.
 
ويعتبر الحجر الصحي الموجه حسب الفخفاخ تخفيفا للحجر العام بشكل تدريجي وضمن قطاعات.
 
وترتبط معايير الانفتاح بالجهات الأقل تفشيا لفيروس كورونا، إلى الأكثر تفشيا، ويتم فتحها وفق هذا المعيار.
 
وكذلك بالنسبة للفئات العمرية، حيث سيتم الابقاء على الحجر الصحي العام على الفئات الهشة صحيا وكبار السن.
 
وأشار الفخفاخ إلى أن المؤسسات الاقتصادية ستعود إلى عملها الطبيعي، خاصة المؤسسات الاستراتيجية والشركات المصدرة التي تعتمد على المنافسة العالمية في عملها.
 
كما أكد أن المحال التجارية الصغرى، كمحال الحلاقة والنجارة والحدادة والحرف ستعود إلى عملها، كذلك وسائل النقل العمومي، ضمن شروط معينة، يتم ضبطها في كراس شروط وبشكل تدريجي.
 
وفي السياق، قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن العودة المدرسية والجامعية سيتم ضبطها في روزنامة (مواقيت)، والإعلان عن ذلك يوم 29 إبريل الجاري.
 
يذكر أن الحكومة التونسية قررت تمديد الحجر الصحي إلى يوم الثالث من مايو المقبل.
 
وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان، الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح مجمل الإصابات 879 حالة، فيما سجلت زيادة حالة وفاة وحيدة، ليصبح مجمل الوفيات 38.
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