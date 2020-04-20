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طائرة مساعدات إماراتية إلى موريتانيا لدعمها في مواجهة كورونا

20
APRIL
2020
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أرسلت الإمارات طائرة تحمل 18 طنا من الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية إلى موريتانيا، الأحد، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وسيستفيد من المساعدات التي تتضمن معدات اختبار وأجهزة طبية وإمدادات غذائية، نحو 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في موريتانيا لدعم جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، وفقما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
 
وقال سفير الإمارات لدى موريتانيا حمد غانم المهيري: "في ظل التحديات التي تواجه العالم اليوم، ثمة فرصة للتكاتف والتعاون بشكل لم يسبق له مثيل من قبل".
 
وأضاف المهيري: "إن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات في تقديم المساعدات، يعطي الأولوية لتلبية الاحتياجات الضرورية وضمان وصولها إلى كافة مستحقيها دون تمييز".
 
ويأتي هذا الدعم من الإمارات لموريتانيا في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمساعدة الدول الأخرى، في جهودها لاحتواء مرض "كوفيد 19".
 
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، قد أشاد بهذه الجهود، وقال: "أود أن أشكر الاتحاد الإفريقي، وحكومتي دولة الإمارات وإثيوبيا، ومؤسسة جاك ما، وجميع شركائنا، على تضامنهم مع البلدان الإفريقية في هذه اللحظة الحرجة من التاريخ".
 
جدير بالذكر أن الإمارات قد أرسلت حتى اليوم أكثر من 239 طنا من المساعدات إلى أكثر من 22 دولة، استفاد منها نحو 240 ألفا من العاملين في المجال الصحي.
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