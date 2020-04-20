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مصر.. تشديد على "الإغلاقات" في شم النسيم

20
APRIL
2020
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شددت وزارة التنمية المحلية في مصر، على تنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات والاحتفالات والفعاليات يوم شم النسيم، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، الأحد، إن وزارته ستعمل على التأكد من الغلق الكامل للمراكز التجارية والمتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، ووقف وسائل النقل العام بين وداخل المدن والمحافظات.
 
وأكد شعراوي في تصريحات نشرتها صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية على "فيسبوك"، على التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية الأخرى بالمحافظت ومديريات الأمن، للتطبيق الحاسم والتحكم في حركة الشوارع الرئيسية، خاصة في المدن الساحلية، لمنع التكدس والتزاحم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وأوضح الوزير أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى أي شكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات.
 
وأهاب شعراوي بالمواطنين في كافة المحافظات، الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم، وطالب الجميع بالاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.
 
كما أشار إلى جهود المحافظات المستمرة، لرفع كفاءة منظومة نقل المخلفات، وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة وتعقيم وتطهير المنشآت والمباني والشوارع والميادين ومواقف سيارات النقل العام عدة مرات يوميا، لمنع انتقال العدوى ومواجهة فيروس كورونا.
 
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرر في وقت سابق، إغلاق أي أماكن يمكن أن يتجمع فيها المحتفلون بشم النسيم في مصر، في محاولة لوقف انتشار "كوفيد 19".
 
والأحد، قالت وزارة الصحة المصرية إن البلاد سجلت 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، كما سجلت 15 حالة وفاة، في تراجع ملحوظ عن حصيلة يوم السبت.
 
وأكد بيان للوزارة "ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 732 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي".
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