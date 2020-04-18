جريمة مروعة: "خالد" قطع أوصال والده!

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قام شاب " ذو اصول عربية " بارتكاب جريمة قتل شنيعة بحق اقرب الناس اليه , وهو مقيم في احد احياء مدينة نيويورك .

Brooklyn Paper واكدت صحيفة أن الشاب المدعو " خالد احمد / 26 عام " قام بقتل والده " عماد أحمد / 57 عام " ثم قام بأكل اجزاء من جسده .

وبعد ارتكاب هذه الجريمة قام بكل هدوء وهو ملطخ بالدماء بالتوجه الى احد المقاهي لتناول القهوة , ليلتقي هناك بشرطيان ويخبرهما عن فعلته .

وعلى الفور توجه الشرطيان الى منزل الضحية في شارع 84 بالقرب من الجادة 14 - وهي عبارة عن مبنى هادئ ومهندم جيدًا في مرتفعات ديكر ,ليجدا الأب مقتول بعدة طعنات وقد قام ابنه بتشويه جسده , كما اكد الشرطيان ان بعض اعضاء الجسم مفقودة ولايعرفان اين هي , وأن احشاء الضحية تم نزعها وقطعت يداه .

الجدير بالذكر ان المجرم " عاطل عن العمل " , وحسب الصحيفة ذاتها فهو يعاني من عدة اضطرابات نفسية .