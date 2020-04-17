living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3 دول خليجية تسجل أعلى إصابات كورونا بالدول العربية

17
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت وكالة "رويترز" في إحصاءات جديدة، نشرتها الجمعة، بأن ثلاث دول خليجية تتصدر الدول العربية بعدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، فيما سجلت الجزائر أعلى عدد وفيات.
 
ووفق الأرقام التي نشرتها الوكالة، فقد تصدرت السعودية القائمة بـ6,380 مصابا، و83 حالة وفاة، تلتها الإمارات بـ5,825 إصابة و35 وفاة، فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة بـ4,103 إصابات و7 وفيات.
 
وسجلت مصر 2,673 إصابة و196 حالة وفاة، المغرب 2,283 إصابة و190 وفاة، الجزائر 2,268 إصابة و348 حالة وفاة، البحرين 1,698 إصابة و7 حالات وفاة، الكويت 1,524 إصابة و3 وفيات، العراق 1,434 إصابة و80 وفاة، سلطنة عمان 1019 إصابة و4 وفيات، تونس 822 إصابة و37 وفاة، لبنان 663 إصابة و21 وفاة، جيبوتي 591 إصابة وحالتي وفاة، الأردن 402 إصابة و7 وفيات، الأراضي الفلسطينية 374 إصابة وحالتي وفاة، الصومال 80 إصابة و5 وفيات، ليبيا 48 إصابة ووفاة واحدة، سوريا 33 إصابة وحالتي وفاة، السودان 32 إصابة و5 وفيات، وموريتانيا 7 إصابات وحالة وفاة واحدة.
 
 وكانت "رويترز" أفادت بأن عدد المصابين حول العالم تجاوز 2.1 مليون شخص في 210 دول، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 143 ألفا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout