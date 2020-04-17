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أسرة مصابة بـ"كورونا" تعزل قرية في مصر

17
APRIL
2020
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أعلن محافظ كفر الشيخ شمالي مصر، جمال نور الدين، مساء الخميس، أنه تقرر عزل إحدى قرى المحافظة لمدة 14 يوما عقب ظهور إيجابية 8 حالات من أسرة واحدة تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
 
وأوضح نور الدين أنه تقرر عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا بالمحافظة لمدة 14 يوما شمالا حدودها الزراعية والبحرية.
 
وكلف المحافظ مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة باتخاذ الإجراءات القانونية كل ما يخصه لتنفيذ القرار، فضلا عن تكليف مديرية الأمن بغلق مداخل ومخارج القرية لمنع خروج ودخول الأهالي وذلك لمواجهة فيروس كورونا.
 
كما سيجرى توفير كافة الاحتياجات اليومية للأهالي من السلع والأدوية حتى لا يخرجوا من منازلهم مع مراعاة عدم الاختلاط.
 
وظهرت نتائج التحاليل إيجابية لأسرة كاملة من القرية بينهم طفلين وجرى نقلهم بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل بمدينة بلطيم، وسط تخوف أهالي القرية، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.
 
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع طفيف عن حصيلة اليوم السابق، وارتفاع عدد المتعافين إلى 596 شخصا، بينما جرى تسجيل 13 حالة وفاة.
 
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، في بيان، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 مريضا.
 
كما أعلن عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.
 
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.
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