إسرائيل.. الوفيات بفيروس كورونا 140 وإجمالي الإصابات 12591

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 140 وإجمالي الإصابات إلى 12591.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه من بين عدد المصابين يوجد 180 في حالة خطيرة، منهم 133 شخصا في حالة حرجة يستعينون بالتنفس الاصطناعي، وأن 174 شخصا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 9416 شخصا بالطفيفة، وقد تماثل 2309 أشخاص للشفاء.

ويأتي الارتفاع المتواصل في الوفيات والإصابات بالفيروس في إسرائيل، فيما يناقش رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق من اليوم الخميس، خطة من 3 مراحل تقضي بتعليق التقييدات والخروج المتدرج من الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

في سياق متصل قامت الشرطة الإسرائيلية برفع الحواجز عن مدينة بني براك "الموبوءة"، بالقرب من تل أبيب، بعد مرور أسبوعين على إغلاقها، وهي الفترة التي حددتها الحكومة الإسرائيلية بالنسبة لمنطقة مغلقة.

كما أزالت الشرطة الحواجز التي وضعتها يوم الثلاثاء الماضي بين المدن بمناسبة نهاية عيد الفصح اليهودي.