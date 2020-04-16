ليبيا.. 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الكلي يرتفع إلى 48 إصابة

A + A -

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 48 إصابة.

ليبيا.. 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الكلي يرتفع إلى 48 إصابةليبيا.. حكومة الوفاق تفرض حظر تجول شاملا لاحتواء وباء كورونا

وقال المركز في بيان، أمس الأربعاء، إن المختبر المرجعي التابع له استلم 62 عينة، تأكد من خلالها إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا.

وأوضح المركز أن 11 شخصا تماثلوا للشفاء وتم تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الآن جراء فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، فرض حظر تجول شامل، اعتبارا من يوم الجمعة، ولمدة 10 أيام، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.